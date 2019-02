Adolescente invade escola, agride menor e gera-se enorme confusão

Um adolescente com 16/17 anos entrou, esta quarta-feira, pelas 13h15 dia 20 fevereiro, pela Escola EB 2,3 de Fazendas de Almeirim para defender o irmão que teria sido agredido por outro colega. O adolescente não tendo a certeza de quem tinha agredido o seu irmão, acabou por se envolver num conflito com pelo menos duas crianças com idades entre os 11 e os 12 anos.



Depois do episódio de violência no interior da escola, pelo que O ALMEIRINENSE apurou a confusão passou para o exterior da escola, com troca de palavras entre familiares das crianças e adolescente.



O caso resolveu-se sem ter sido chamada a GNR nem os Bombeiros Voluntários de Almeirim.



O nosso jornal já questionou o Agrupamento sobre o caso e aguarda uma resposta.

(em atualização)