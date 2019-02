‘Tejo a Copo 2019’ junta vinhos e gastronomia a 9 de março

Estamos a menos de um mês do ‘Tejo a Copo 2019’, evento organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo para promover os Vinhos do Tejo no seu habitat, a gastronomia da região e também o seu património territorial e cultural. Esta é a segunda edição – a primeira foi em 2017 – e acontece no sábado, dia 9 de março, entre as 15h e as 21h, no Convento de São Francisco, em Santarém, a ‘Capital do Gótico’ e o ‘Melhor Destino Gastronómico’, segundo os recentemente anunciados “Óscares do Vinho”.

No ‘Tejo a Copo 2019’ vão participar cerca de vinte produtores e dois restaurantes. A entrada é livre e o copo de prova custa três euros.

Os produtores presentes vêm dos vários cantos da região do Tejo, conseguindo-se assim uma oferta mais alargada, reflectida nos vinhos. Desde os brancos, mais frutados combinados com aromas florais, aos tintos, dotados de maior complexidade e com boa presença de fruta vermelha, passando pelos rosés, os frisantes e espumantes, mas também os licorosos e colheitas tardias. A variedade envolve, ainda, o clima moderado e, claro, os três tipos de solo: o Bairro, mais indicado para as castas tintas; o Campo, mais propício para as variedades de uvas brancas; e a Charneca, com os seus solos arenosos, mais abrangente no que toca à produção quer de brancos quer de tintos.

Às 16h30 vai haver uma prova de vinhos comentada pelo jornalista e crítico Fernando Melo. A inscrição é gratuita, mas obrigatória e feita no local, por ordem de chegada. A prova versa vinhos feitos com Fernão Pires, a casta mais expressiva do Tejo. Representa, actualmente, 30% do encepamento total, ou seja, 3.750 num total de 12.500 hectares de vinha nesta região vitivinícola. A finalidade deste momento alto do ‘Tejo a Copo’ é dar a conhecer o seu potencial, quer em monocastas, quer em blends, com destaque para o equilíbrio e elegância que lhe estão associados.

Roteiro cultural e gastronómico

Vão estar reunidas as condições para, com tempo, explorar a região e as suas adegas, uma vez que o enoturismo tem ganho cada vez mais adeptos, quer por parte de enófilos, quer de curiosos.



Conheça a sua História ao vivo através da visita aos monumentos de Santarém, a “Capital do Gótico”, e de Tomar, a “Cidade dos Templários”, as principais portas de entrada deste roteiro carregado de cultura e lazer. Integre as salinas de Rio Maior neste percurso, bem como a Golegã, a “Capital do Cavalo”.

Planeie um itinerário gastronómico, para desfrutar de uma cozinha riquíssima, com a ‘Sopa da Pedra de Almeirim’, a ‘Açorda de sável’, o ‘Achigã grelhado’, o ‘Ensopado de enguias’, o ‘Arroz de lampreia’, a ‘Fataça na telha’, o ‘Torricado’, o ‘Magusto’, o ‘Cabrito assado’, a ‘Cachola de porco’; e parta para a sobremesa, com as ‘Tijeladas’ e a ‘Palha de Abrantes’, os ‘Quadradinhos de Alpiarça’, as ‘Fatias de Tomar’, os ‘Pampilhos’ ou os figos de Torres Novas. Harmonize cada refeição com os néctares deste ‘Tejo a Copo’.



Veja algumas das imagens do evento em 2017.

