Inscrições abertas para o I Concurso de fotografia “Vinhos do Tejo”

A primeira edição do Concurso de Fotografia “Vinhos do Tejo” é uma iniciativa organizada pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVRT) e com a Rota dos Vinhos do Tejo.

Abertas as inscrições de 15 de Fevereiro a 15 de Março 2019

A 1ª edição do Concurso de Fotografia “Vinhos do Tejo” é de “TEMA LIVRE” enquadrando-se sempre em tudo que se relacione com a Região dos Vinhos do Tejo (produtores, vinhas, vinho, paisagem, vindimas, poda, floração, trabalhos na adega, provas, enoturismo, património, gastronomia, tradições, etc). Os participantes podem iniciar o seu trabalho logo após a sua inscrição até 30 de Outubro de 2019, data limite para entrega das fotografias.

As condições de participação estão no regulamento que se encontra em www.confrariadotejo.pt onde também se encontra a ficha de inscrição

Os prémios a atribuir são: 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente “Fim-de-semana no Tejo” (2 pessoas), Experiência Vínica no Tejo” (2 pessoas) e “Curso de Vinhos do Tejo” (1 pessoa). Do 4º ao 10º lugar serão entregues menções honrosas;

A participação no concurso presume a aceitação expressa das disposições contidas no regulamento.

Regulamento, ficha de inscrição e esclarecimentos devem ser solicitados à entidade organizadora através do seguinte e-mail: confraria.enofila.tejo@gmail.com