A equipa de juvenis do União de Almeirim não foi além de um empate a zeros no jogo frente ao Caldas Sport Clube, que decorreu na manhã deste domingo, no Estádio Municipal de Almeirim.



Com este empate o União continua na liderança do Campeonato Nacional de Juvenis, Fase de Manutenção, com 26 pontos, seguido de Caldas Sport Clube e EAS Marinha Grande.