A equipa de Juvenis do Futalmeirim – Almeirim Futsal Clube está na final da taça depois de ter derrotado a equipa do Pego no jogo da segunda mão por 3-2 na tarde deste sábado, 9 de fevereiro, no Pavilhão Municipal de Almeirim.



A equipa de Almeirim já tinha derrotado a equipa do concelho de Abrantes no jogo da primeira mão por 4-3.