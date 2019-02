Tigres sofrem derrota mas continuam na liderança

A equipa do Hóquei Clube Os Tigres vai manter-se na liderança da tabela classificativa do Campeonato Nacional da 2ª Divisão – Zona SUL, mesmo depois de ter sofrido uma derrota, por 4-1 na tarde deste sábado com a equipa do HCP Grândola.

O jogo a contar para 15ª jornada teve início às 18h00 e decorreu em Pavilhão Municipal de Grândola.

O golo dos Tigres foi marcado por Pedro Jordão 23 minutos da 1ª Parte. A equipa de Almeirim é o primeira classificada com 36 pontos, seguida do AE Física, com 30 pontos.