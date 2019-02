Assalto cemitério: Cheques, dinheiro e documentos desaparecem

Uma mulher ficou esta sexta-feira, dia 8 fevereiro, sem os documentos e quase 700 euros (entre cheques e dinheiro) depois do carro que tinha estacionado junto ao cemitério de Marianos ter sido assaltado.



Ao jornal O ALMEIRINENSE, Diana Lopes explica que estacionou o carro junto à entrada do cemiterio e deixou no banco de trás uma mochila. “Ouvi um estrondo mas não liguei porque estavam a fazer uma queimada e pensei que tivesse sido uma garrafa que ai tinha rebentado. Só quando cheguei ao carro é que vi o vidro partido e que não tinha a mochila”.



Pelos testemunhos no local, um carro escuro com dois homens estiveram no local a esta hora.



A mulher que reside na Lamarosa já apresentou queixa na GNR.



