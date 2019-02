Almeirim ajuda exportações a atingir pela primeira vez os €1500 milhões

O sector da fruta e dos legumes prepara-se para atingir dois recordes de uma só vez. Dados avançados pela organização de produtores Portugal Fresh apontam para um volume de negócios da ordem dos €3000 milhões, com as exportações a subirem pela primeira vez aos €1500 milhões. Pelo que o nosso jornal apurou, todas as empresas de frutas, legumes e flores do concelho de Almeirim contribuem para estes números.

Entre janeiro e novembro do ano passado as exportações tinham chegado aos €1372 milhões, um crescimento homólogo de 1%, segundo a Portugal Fresh. No entanto, as previsões desta organização apontam para vendas ao exterior no total €1500 milhões até ao final do ano.

“Este crescimento é prova da grande competência e persistência das empresas nacionais face às inúmeras adversidades registadas durante o difícil ano agrícola de 2018. Conseguir o feito de chegar aos €1.500 milhões nesta altura é algo que nos enche de orgulho”, destaca Gonçalo Andrade, presidente da Portugal Fresh.

A divulgação destes números coincide com mais uma presença dos produtores portugueses na maior feira do sector – a Fruit Logistica -, que se realiza na próxima semana, em Berlim, na Alemanha. No evento estarão representadas 37 empresas e organizações nacionais.

Para a Alemanha, França, Espanha, Reino Unido e Brasil seguem 67% das exportações do sector.



