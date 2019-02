Quem é Sandrina Gomes?

Quem é a Sandrina?

A Sandrina é uma jovem bem-disposta, alegre, enérgica, de bem com a vida, que gosta de se divertir e sobretudo de dedicar tempo àqueles que lhe fazem bem, nomeadamente a família e os amigos. Tenho 29 anos, sou natural do Frade de Cima, um dos lugares perten­centes ao concelho vizinho de Alpiarça, mas atualmente, após me ter casado, passei a residir na freguesia de Benfica do Ribatejo de onde é natural o meu marido. Sou licenciada em Educação Social e presentemente trabalho como Animadora num serviço de Atividades de Animação e Apoio à Família com crianças em idade Pré-escolar. Para além do meu emprego, também dedico grande parte do meu tempo ao Folclore, fazendo parte de três dos Ranchos Folclóricos do concelho de Almeirim, nomeadamente o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim, a Escola de Folclore de Almeirim e o Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim.

O que gosta de fazer nos tempos livres?

Gosto de passar tempo com a minha família e amigos, apesar de às vezes também prezar a tranquilidade e o sos­sego do lar. Adoro passear, gosto de viajar pelo nosso país e conhecer locais novos e tradições diferentes. Também gosto bastante de acompanhar o meu marido nos seus hobbies e de coisas simples como um bom convívio numa mesa rodeada de amigos.

