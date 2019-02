Firmino Constantino, homem que ao longo da vida se tem dedicado ao associativismo, foi homenageado no espetáculo que serviu também para assinalar o sétimo aniversário das Gentes de Almeirim.



No espetáculo “Apanharam a azeitona, ferraram com a rama no chão” participaram ainda os grupos de Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense e Rancho Folclórico do Centro Beira Mondego.