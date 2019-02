Almeirim volta a dominar convocatórias de futsal e futebol

O U. Almeirim com as chamadas de Ana Silva, Beatriz Florêncio, Luana Lopes, Maria Ferreira e Marta Figueiredo para a seleção de Distrital de Futebol 9 Feminino Sub-17 é um dos clubes em destaque na convocatória do Gabinete Técnico para este escalão.



A partir dos trabalhos deste Centro de Treinos será formada a Seleção Distrital de Futebol 9 Feminino Sub-17 que irá participar no Torneio Interassociações, que se realizará de 15 a 17 de abril de 2019 (Fase Final) em local a designar, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol.



Depois, Madalena Costa e Matilde Costa, ambas do Fazendense, com Ana Marques, Beatriz Costa, Lara Cruz, Matilde Dias, Sofia Cordeiro e Sofia Machado, todas do U. Almeirim, estão entre as eleitas para os sub-14.

A partir dos trabalhos deste Centro de Treinos será formada a Seleção Distrital de Futebol 7 Feminino Sub-14 que irá participar no Torneio Interassociações, que se realizará de 8 a 12 de abril de 2019 em Castelo Branco, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol.

No Futsal, Alexandra Militão, Beatriz Militão, Érica Lopes e Maria Mendes fazem do Futalmeirim o clube dominador na convocatória de sub-17.

Esta convocatória tem por finalidade a formação da Seleção Distrital Futsal Feminino Sub- 17, com vista à participação no Torneio Interassociações, que se realiza entre 2 e 5 de março de 2019, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, em Coimbra. Os atletas devem concentrar-se pelas 19H15 horas no local atrás referido.