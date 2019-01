Feira de Antiguidades em Fazendas de Almeirim

É já no próximo domingo, dia 3 de fevereiro, que se realiza mais uma feira de Antiguidades na Vila de fazendas de Almeirim. A organização informa que ainda se pode inscrever e participar.



Para obter informações pode contatar 243 599 135 ou 963 202 066.



A feira vai decorrer no Largo da Capela Velha entre as 9h30 e as 17h.