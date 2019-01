Gentes de Almeirim: Serão de Tradições, no Cine-Teatro

Mais uma iniciativa das Gentes de Almeirim, vai decorrer no Cine-Teatro de Almeirim, com o tema ” Apanharam a azeitona, ferraram com a rama no chão”.

O evento será no dia 2 de fevereiro pelas 21h30 e contará com a participação da Associação Cultural e Etnográfica Ribatejo, com o Rancho Folclórico e Etnográfico Montemorense e com o Rancho Folclórico do Centro Beira Mondego.

Os bilhetes já estão à venda e pode adquiri-los no Jardim das Margaridas, Posto de Turismo, Boutique Alfazema ou no próprio dia no Cine-Teatro.