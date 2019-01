Governadora do Rotary Club de Portugal visita Almeirim

lda Braz, governadora do Rotary Club de Portugal – Distrito 1960 esteve de visita esta sexta-feira, dia 25 de janeiro ao Rotary Club de Almeirim.

No âmbito do protocolo de visitas a todos os clubes rotários do Distrito 1960, a governadora do ano rotário 2018/2019 procedeu a várias reuniões de trabalho e, de forma a estreitar laços de cooperação visitou o colégio Conde Sobral da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim. Numa reunião com o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, José do Carmo Lobo de Vasconcelos e com a diretora Helena Duarte, Ilda Braz ficou ao corrente do trabalho levado a cabo por esta Instituição na comunidade em áreas como o apoio à Infância, Terceira Idade e Inclusão. No final do encontro, o Rotary Club mostrou interesse em colaborar num projeto da SCMALM que consiste em mobilar um albergue de apoio a peregrinos.

Sempre acompanhada por António Maximiano, presidente este ano do Rotary Club de Almeirim, e outros companheiros, a comitiva foi ainda recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Almeirim e sócio honorário do Rotary Club, Pedro Ribeiro, numa receção que serviu para consolidar a relação entre as duas entidades.

Durante o jantar que encerrou o programa desta visita, a governadora, Ilda Braz, elogiou o trabalho dos rotários em prol da erradicação da poliomielite no mundo e divulgou novos projetos: um projeto educativo para arrancar já em duas províncias de Moçambique e um outro que introduz o regime de voluntariado em programas do Rotary Club.

O protocolo visou ainda uma homenagem ao fundador Paul Harris na rua, em Almeirim, com o seu nome.