GNR não anda desatenta

A Guarda Nacional Republicana bloqueou esta sexta-feira, dia 25 janeiro, por mau estacionamento na estrada nacional 118, perto da bomba de combustível GALP.



Esta ação, surge na sequência da fiscalilização ao estacionamentos no concelho de Almeirim, sendo este um caso caso de reincidência em mau estacionamento pelo que GNR vai aumentar a fiscalização e utilizar este tipo de equipamento com frequência.



Se estacionar mal e o seu carro for bloqueado, tem de ligar para o numero que está no aviso para poder ser desbloqueado. Na hora tem de pagar na hora 69€ pelo bloqueador mais a coima pela infração, nesse caso mais 60€ e se tentar desbloquear o carro paga 300€.