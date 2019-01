Crematório de Almeirim avança depois do OK do Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas já visou o contrato de empreitada do Crematório de Almeirim, que vai permitir ao município entregar a obra ao empreiteiro e iniciar os trabalhos. A obra, com um custo de cerca de 400 mil euros vai ser assumida e paga pela Câmara de Almeirim, mas a gestão vai ficar a cargo da Junta local que já tem neste momento a gestão do cemitério.



A localização do novo equipamento vai ficar à entrada do cemitério, do lado direito. “Este era o ultimo documento para a obra avançar. Se tudo decorrer como previsto no verão este equipamento estará a funcionar”, referiu o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro.