Atividades da CIMLT em 2019

O MAIS Lezíria foi criado em 2011 e nasceu da vontade da CIMLT e dos seus onze Municípios associados – Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém – em reunir toda a população da Lezíria do Tejo num grande convívio desportivo, incentivando a participação de todos, incluindo as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência.

O objetivo do MAIS Lezíria continua a ser a promoção da saúde, de uma prática desportiva de qualidade, da integração social e do bem-estar, a formação para a cidadania e a melhoria da qualidade de vida da população.

Publicidade

O MAIS Lezíria 2019 arrancou no passado dia 20 de janeiro, com um Festival de Escolas de Natação para crianças entre os 6 e os 10 anos. A atividade teve lugar no Complexo de Piscinas de Azambuja e contou com a presença de cerca de 70 atletas dos Municípios da Lezíria do Tejo.

A CIMLT convida a participar nas atividades MAIS Lezíria 2019, cujo calendário é o seguinte:





*destinado a funcionários dos Municípios.

Inscreva-se nas atividades, as inscrições são gratuitas.

Mais informações no setor de Desporto do Município de Almeirim.