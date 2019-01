Osteopatas de Almeirim reabrem com instalações mais modernas

João e Marina Silva abriram espaço no centro da cidade de Almeirim,

com instalações modernas e com muitas novidades a nível de tratamentos.

O que os levou a mudar de instalações?

O que nos levou a mudar de instalações foi o facto de precisarmos de inovar e de criar melhores condições para os nossos pacientes, é importante estarmos atuais que a nível dos tratamentos e técnicas quer a nível de espaço, e pretendíamos colmatar alguns problemas que tínhamos anteriormente, estávamos no primeiro piso o que era um obstáculo para quem tem dores ciáticas e para quem menos mobilidade, agora para além de termos um espaço novo e com características modernas já não temos barreiras.

Quantos anos estiveram naquele local?

Estivemos durante 15 anos a trabalhar no primeiro andar, no ultimo espaço estivemos cerca de 10 anos.

Quais as novidades que trazem com esta mudança?

As novidades são várias, desde um espaço muito clean, com uma beleza inconfundível de forma a que todos tenham gosto em nos visitar e voltar, os nossos pacientes merecem ter um lugar assim. Depois temos várias novidades para um diagnóstico mais preciso para a coluna vertebral e uma forma mais prática de explicar com imagens em 3D do corpo humano para que o paciente saiba exatamente qual o seu problema e o porquê de ter certas dores e dormências no corpo e qual a importância da coluna vertebral em determinados problemas. Temos também novidades para os tratamentos de estética a nível do rosto e corpo, principalmente no rejuvenescimento do rosto. Podemos dizer que temos resposta para todos os possíveis problemas desde manchas a rugas ou acnes, temos soluções que com apenas um tratamento vê o seu problema resolvido. Depois a nível da depilação a laser e na gordura localizada ou celulite também estamos mais atualizados. Claro que estando a trabalhar com médicos de renome faz com que possamos estar mais bem informados e ver na prática o que resulta mais ou menos, também estamos mais fortes. Com a micropigmentação, já não precisa de se preocupar com a maquilhagem o resultado fala por si, quem o faz ama o trabalho da Drª Marina, e por último temos a grande novidade de levantar o Bum bum , ou seja os gluteos e seios já podem ficar mais firmes e levantados e sem preocupação nem medicação. A nível das massagens também temos novidades mas isso é algo que vamos sempre criando no dia a dia novas técnicas como a vela derretida ou massagens de balotans para o relaxamento, espero que nos visitem e sintam no corpo pois todos merecem um lugar e um tratamento assim.

Quais os serviços que disponibilizam?

Disponibilizamos serviços de osteopatia, massagem e estética, pretendemos ser uma referência a nível nacional nos tratamentos á coluna vertebral e queremos estar cada vez mais presentes em Almeirim, os tratamentos à coluna vertebral, às dores ciáticas, lombalgias, tendinites, dores nos joelhos, fibromialgia, dores cervicais, torcicolos, dores de cabeça, dormências nas mãos e stress são alguns dos exemplos em que temos resultados muito bons e imediatos. A nível da estética temos as limpezas de pele, depilações a cera e a laser ou luz pulsada, derrames, rejuvenescimento facial, problemas de acne e principalmente gordura localizada com o medicalshape que como tidos sabem é um resultado excelente e um tratamento agradável de fazer lipoaspiração não invasiva, celulite também já não é uma preocupação. A micropigmentação como já sabem é algo em que podemos ajudar muitas pessoas, que, a nível das sobrancelhas, quer a nível dos lábios e mesmo dos mamilos, são muitas as pessoas que perderam as sobrancelhas e outras estão irregulares e aqui com a Drª Marina já podem ter um resultado excelente e sentirem-se melhor com sua imagem, é uma boa prenda para quem quiser oferecer à namorada ou esposa. Além disso temos também o tratamento antitabágico que como sabem está com uma taxa de sucesso de 90 a 95% o que é algo que nos deixa muito felizes, pois conseguimos, dessa forma, ajudar muitas pessoas a obterem mais saúde. Penso que, basicamente, temos muitas respostas para vários problemas.

Estar no centro é uma mais-valia?

Estar no centro é sempre uma mais valia, porque é mais fácil o acesso, porque aqui vamos ter mais estacionamento o que é sempre algo que nos preocupa e principalmente vemos mais pessoas na rua, é muito bom poder ver alguns amigos diariamente, coisa que anteriormente não acontecia pois ninguém passava a pé no local onde estávamos, acabávamos por estar mais isolados e nós gostamos é de companhia.

As pessoas procuram tratamentos também no inverno (estética)?

Sim, no inverno a preocupação a nível da estética é sempre mais a nível facial, tratamentos de rejuvenescimento. Depois após o Natal já há quem queira perder a tal gordurinha localizada que acumulou durante a época festiva, mas as depilações por exemplo e a celulite são sempre a preocupação geral , e como é no inverno que se deve fazer os tratamentos para as manchas do rosto e também as depilações definitivas devido a haver menos sol recomendamos sempre que façam nesta altura, tal como os peelings que devem ser feitos é agora durante o inverno.

Para mais informações ligue o 243 591 485, 967 303 897 ou 962 810 282.