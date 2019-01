Jogador de Almeirim decisivo na vitória do Braga sobre Benfica

O Sporting de Braga B com Afonso Caetano a titular regressou aos triunfos na II Liga de futebol, ao vencer o Benfica B, por 3-2, numa partida da 17.ª jornada em que esteve a perder por duas vezes e conseguiu a reviravolta.



Willock, aos cinco minutos, abriu o marcador no Caixa Futebol Campus, mas a reação rápida dos arsenalistas aconteceu aos oito, por André Pereira numa jogada começada pelo atleta almeirinense.



Após o intervalo, o Benfica B voltou a colocar-se em vantagem, pelos pés de Nuno Santos, aos 71, porém os visitantes acabaram por ser mais eficazes sempre que foram à baliza, com Henry a igualar de novo com jogada começada por Afonso, aos 73, e Ibrahima a confirmar os três pontos, aos 80 depois de assistência de Afonso Caetano.

.