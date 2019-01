Resultado à futebol: Tigres entra a perder mas segura liderança em Sintra

O HC Tigres venceu, este sábado, em Sintra por 2-1 com dois golos de Filipe Bernardino.



André Luís, em declarações a O Almeirinense, diz que o “jogo foi muito complicado, tal como prevíamos, num rinque tradicionalmente difícil e frente a um Sintra que apesar de estar nos lugares de baixo da classificação, tem um conjunto de individualidades muito interessante.”



O técnico detalha que “entrámos a perder, mas empatámos no imediato e na segunda parte, depois de um jogo bastante repartido, passámos para a frente do marcador a menos de quatro minutos do fim, segurando depois a vantagem. Foi um triunfo muito importante, conseguido com muito espírito de sacrifício, entreajuda e união, que gostaríamos de dedicar aos nossos fiéis e leais adeptos”, concluiu.



O HC Tigres tem agora cinco pontos de vantagem para o segundo e no dia 19 recebe o Candelária.



