Viver o Tejo ganhou 41 novos aderentes em 2018

Diversas dezenas de empresas do setor do turismo aderiram em 2018 ao Viver o Tejo, projeto da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém que assenta na valorização do Tejo como agente percursor da estratégia de desenvolvimento económico do Ribatejo. No total, integraram o projeto 41 empresas em 2018.

A especificidade do setor do turismo e a necessidade de afirmação do Ribatejo enquanto destino turístico levou a NERSANT a criar a marca Viver o Tejo, que há largos anos tem vindo a integrar a oferta turística da região ribatejana, promovendo a dinamização das diferentes economias locais e da economia regional como um todo, tendo o rio Tejo como agente percursor.

A marca foi perpetuada num portal – www.viverotejo.pt – e tem aglutinado, de forma inteiramente gratuita, as empresas do setor do turismo da região do Ribatejo que se querem juntar ao projeto. No total, são já 223 as empresas do setor do turismo e hotelaria representadas neste portal, que possibilita às empresas aderentes um espaço de apresentação da empresa, seus produtos e serviços, integrando as mesmas as ofertas turísticas e rotas criadas pela marca, tudo com possibilidade de reserva online.

No ano de 2018, o Viver o Tejo contou com a adesão de 41 empresas, nomeadamente 20 restaurantes, 15 alojamentos e 6 empresas dedicadas às atividades de lazer. Das 41 novas empresas, a sua maioria é oriunda do concelho de Torres Novas (10), seguindo-se Rio Maior (7), Ourém (6), Abrantes (5), Golegã (4) e Tomar (4), Santarém (3) e, por fim, Almeirim (1) e Vila de Rei (1).

Para além da representação no portal, a adesão ao projeto Viver o Tejo tem ainda outras vantagens, tais como o envio regular de informação pertinente através de newsletter’s, a divulgação da marca, rotas e ofertas das suas empresas aderentes na Revista Ribatejo Invest e ainda a realização de sessões informativas.

De referir que o projeto Viver o Tejo tem como objetivos a identificação e qualificação da oferta turística da região, promovendo ofertas integradas, o desenvolvimento sustentável e a preservação dos elementos históricos e culturais da região. Pretende ainda aumentar, consequentemente, a competitividade de todo o território.

Os interessados em aderir podem continuar a fazê-lo, bastando para tal contactar a associação empresarial através dos contactos 249 839 500 ou geral@viverotejo.pt.