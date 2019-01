Almeirinense online o mais lido do Ribatejo

A edição online do Jornal O Almeirinense foi a mais lida do Ribatejo em 2018 em comparação com dados divulgados nos últimos dias.



De 1 janeiro a 31 de dezembro de 2018, o www.almeirinense.com registou 1 771 197 mais 83 495 que no ano anterior. Em média, cada almeirinense, visitou 85 vezes o nosso site num ano.



Vários orgãos de comunicação sociais regionais divulgou no dia 1 que tinham tido entre oito e 10 milhões de visualizações, mas esses meios dirigem-se ou têm como público os 21 concelhos do distrito, O Almeirinense dirige-se apenas a um, o de Almeirim.



A equipa do Jornal O Almeirinense agradece a preferência de todos e promete continuar a trabalhar para informar mais os habitantes do concelho de Almeirim.



.