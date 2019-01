Zona envolvente às Escolas Velhas vem abaixo … Saiba o que aqui vai nascer

A Câmara Municipal de Almeirim lançou o procedimento de concurso público para demolição das construções envolventes as “Escolas Velhas”. Pelo que O Almeirinense apurou, a autarquia quer aqui construir mais um edifico para o Centro de Interpretação e depois jardim ou espaço público.



“Este é mais um passo no sentido certo. Depois da recuperação geral, depois da compra destes terrenos é agora tempo de iniciar mais uma fase que no final terminará com o centro de interpretação histórica de Almeirim. Não com a velocidade que todos gostaríamos mas com passos sustentáveis para que seja possível fazer sem hipotecar o futuro”, destaca Pedro Ribeiro em declarações reproduzidas nas redes sociais.

