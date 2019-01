Reservado: II Gala O Almeirinense dia 25 outubro

O Jornal O Almeirinense já reservou o Cine Teatro para a realização da II Gala do Jornal O Almeirinense. Coloque na sua agenda: 25 outubro de 2019.



Pedro Sousa e Silva, administrador do Jornal, diz que “a primeira Gala jornal O Almeirinense foi sem dúvida um dos eventos do ano em Almeirim.

O reconhecimento público do bom desempenho de profissionais, instituições e empresas, é um dos factores mais importantes para o sucesso de qualquer sociedade. Assim é com grande sentido de responsabilidade que nos propomos à realização da II Gala O Jornal o Almeirinense.”





Em 2018, foi com casa cheia e enorme satisfação de todos os que assistiram ao vivo à 1.ª Gala de O Almeirinense. A noite com mais glamour do concelho premiou as personalidades que mais se destacaram em cinco grandes áreas: Na categoria desporto, a equipa de Juvenis do U. Almeirim foi a grande vencedora e recebeu Agostinho Fernandes. Na Solidariedade, o CRIAL ganhou com o projeto das residências e José Carlos Silva emocionou-se na entrega do prémio. A Revelação ficou para Gonçalo Andrade, a Economia venceu a Sumol+Compal e recebeu Patrícia Freitas, enquanto na Cultura, a Confraria Gastronómica de Almeirim arrecadou o troféu que foi recebido por Rui Figueiredo.

Publicidade