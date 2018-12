Afonso Vagarinho bisa em Elvas e U. Almeirim termina ano com vitória

A equipa de juvenis do U. Almeirim termina o ano da melhor forma com uma vitória por 2-0, em Elvas. Afonso Vagarinho marcou os golos da vitória aos 42 e 80 minutos.



“Quem me conhece sabe que não sou muito destas coisas, mas hoje quero enaltecer o esforço e a dedicação de todo o grupo de trabalho da equipa de juvenis do UFCA, não tem sido um caminho fácil até aqui, antes pelo contrário, mas a atitude dos nossos miúdos fazem que todas as dificuldades que têm aparecido, se transformem em força mental para continuar, passo a passo”, começa por dizer Bruno Carrapato.



O treinador adianta que “o nosso objetivo ainda está muito longe de ser atingido, mas se não nos desviarmos do nosso foco, se continuarmos com a nossa humildade, respeito e mentalidade, lutarmos pelo que queremos com todas as nossas forças, sabemos que temos qualidade para o atingir.”



Com esta vitória, o U. Almeirim está em 3.º lugar com 11 pontos, menos dois que o líder na 2ª Fase Manutenção/Descida Série C.

