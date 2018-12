A equipa sénior do U. Almeirim perdeu, este sábado, por 2-1 no último minuto do jogo com o Ouriense.



O jogo dizia respeito à oitava jornada do Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AF Santarém.



Com este resultado, a equipa de Mário Nelson não chega mais perto da liderança do Campeonato. Este foi o terceiro jogo sem ganhar, duas derrotas e um empate em tempo útil.

.