CRIAL celebra Natal

Decorreu durante a manhã desta terça-feira, dia 18 de dezembro, no Cine Teatro de Almeirim, a festa de Natal do Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim.Clube d’ Os Infantes, Classe 20, Paroquial e Conde Sobral encheram a sala para assistir a um espectáculo promovido por utentes e colaboradores do CRIAL.



Um presépio vivo ou uma história de amor, uma sessão fotográfica realizada pelo fotógrafo Filipe Serralheiro e a representação de uma peça de teatro com texto original – “Um conto de Natal” fizeram as delícias de miúdos e graúdos nesta manhã chuvosa, a cinco dias da data que assinala o nascimento de um menino, também ele especial.