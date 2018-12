Inédito: Treinador acumula U. Almeirim e Raposense

Pedro Lourenço substituiu António Gomes no comando técnico do Raposense, no Campeonato Distrital do Inatel. A troca aconteceu na última semana.



Pelo que o nosso jornal apurou, Pedro Lourenço vai acumular o cargo na Raposa com a equipa B dos Juvenis do U. Almeirim.



António Nunes foi decisivo na negociação deste acordo, que é inédito no futebol regional.