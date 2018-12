A Banda Marcial de Almeirim apresentou no passado dia 15 de dezembro a sua Escola de Música, na sua sede.



Foram apresentadas as turmas do pré-escolar e as classes de Flauta, Clarinete, Saxofone e Percussão. Este projeto deve-se à iniciativa do Presidente José Sardinheiro e conta com o trabalho do Prof. Jorge Lopes e da Profª Cristina.

As aulas são gratuitas e a partir dos 3 anos.