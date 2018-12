Bica Aberta: produtos regionais de qualidade, tapas, vinhos e latas

Com vidas profissionais diferentes, o Rui com um gabinete de Arquitetura e o Luís com duas lojas de rações, como surge esta ideia?

Uma grande amizade e com o gosto comum pela gastronomia e muita hora sentados à mesa descobrimos que ambos tínhamos vontade de abrir um espaço com estas características, que fosse um espaço distinto e que chame à atenção pela diferença. Mesmo com vidas ocupadas, achamos que Almeirim precisava de um espaço inovador que desse a conhecer do que melhor temos na nossa região.

Em termos de conceito, o que quiseram implementar?

O nosso conceito é o de uma mercearia de produtos regionais de qualidade e também tapas, vinhos e latas, sendo este último, considerado durante anos um alimento de tropas e de pobres, algumas conservas de peixe atingem hoje um estatuto gourmet e são símbolo português presente em qualquer loja de souvenirs. A história do país dos últimos tempos é indissociável da indústria conserveira, da qual Portugal chegou a ser o maior produtor a nível mundial, deste modo gostamos da ideia de dar a conhecer o que de melhor Portugal tem nesta área, e nada melhor do que estar à mesa com amigos a “tapear” os nossos enchidos e queijos, juntamente com um bom copo de vinho da nossa região.

Todos os produtos estão disponíveis para levar para consumo ou simplesmente oferecer. O porquê deste nome para o vosso espaço?

Como em Almeirim o principal produto regional é o vinho branco, bica aberta surge naturalmente devido a ser o termo que identifica o processo de vinificação dos brancos.

O que acompanha as conservas?

As nossas conservas são maioritariamente de peixe, estas devem ser acompanhadas com bons vinhos brancos nomeadamente os da casta Fernão Pires produzidos na nossa região e em alguns casos também poderá ser com vinho tinto. É importante não esquecer um elemento chave… as nossas caralhotas, o nosso pão típico que está sempre na mesa de um almeirinense, tal como a broa caseira, acompanha muito bem Foto: O Almeirinense todas as conservas. Todos estes produtos escolhidos a dedo fazem-nos conhecer a nossa terra e as nossas gentes.

Tiveram uma prova de vinhos muito procurada, é uma iniciativa a repetir?

Sim, uma forma que encontramos para dinamizar o nosso espaço, mas principalmente dar a conhecer os vinhos de Almeirim, assim como as casas que os produzem. Convidamos o Casal Branco, sendo esta uma casa de renome na nossa região. Temos como objetivo fazer este tipo de eventos com mais frequência, pois foi uma aposta ganha e aceite pela comunidade.

Só têm vinhos da região do Tejo?

Não, embora o nosso conceito esteja assente nos vinhos de Almeirim e Tejo, também achamos necessário ter bons vinhos de mais zonas do país, portanto nas nossas prateleiras que são alusivas ao ambiente do trabalho do campo, estão repletas de garrafas de vinho, de outras regiões do nosso país. Temos os produtores e engarrafadores de Almeirim, temos algumas casas do Tejo de Lisboa, Alentejo, das Beiras, da Bairrada, do Dão, do Douro e vinho verde. Também podemos encontrar na Bica Aberta cerveja de pressão Estrela Damm, Bock Damm, Voll-Damm e por fim a Malquerida.

Espetáculos de música são eventos a acontecer?

Sim… sem dúvida, vai ser uma aposta para o novo ano que começa… Este espaço combina bem com uma guitarra portuguesa e um bom fado que tanto caracteriza o nosso país. Inicialmente serão eventos pontuais e quem sabe um dia, podemos ter um dia fixo semanalmente só para fados.

Porque este espaço?

Pensamos que este espaço tem tudo para dar certo, uma boa localização por ser central, tem estacionamento, é bastante visível para quem passa, tem as escolas e serviços. Queremos que este espaço para além da experiência de provar as nossas iguarias, fosse para além disso, queremos que este espaço seja conhecido como uma mercearia regional no âmbito dos vinhos, compotas, mel, azeite e conservas diferentes, que seja uma referência de produtos distintos e que se encontram aqui. E cabazes de Natal? Já esperava essa questão, estamos a preparar… na próxima semana iremos ter cabazes de natal que irá ter um pouco de todos os nosso produtos como referi anteriormente, pensamos que será uma boa aposta e um agrado a quem recebe este presente. Faço desde já o convite a comunidade a aparecer na bica aberta.

Contactos:

Telem: 963 146 699 | 914 516 167

Horário: 16h30 às 22h00

Encerra ao domingo no horário de inverno