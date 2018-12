Fátima acolheu, este ano, a Festa dos Campeões 2018 do Atletismo Distrital.

Do concelho de Almeirim foram distinguidos a Associação 20 Kms de Almeirim, com 3.º Lugar no prémio Super Clube, o prémio Dedicação foi entregue a Eduardo Gonçalves e Tatiana Gonçalves, da Ass. 20 Kms, recebeu menção Honrosa, pela presença na seleção Nacional.