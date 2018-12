Mercadinho Encantado dá música em Almeirim

A Escola de Música do Professor Mário Figueiredo e o Grupo de Cavaquinhos do Orfeão e o Coro Infanto-Juvenil de Almeirim, vão atuar este fim-de-semana (8 e 9 de dezembro), em Almeirim.

Os eventos vão decorrer na Praça Lourenço de Carvalho, começando a Escola de Música do Professor Mário Figueiredo, no dia 8 pelas 18h, com “Vamos tocar o Natal” e no dia 9, o Grupo de Cavaquinhos do Orfeão e Coro Infanto-Juvenil de Almeirim, pelas 17h.

Publicidade

Estas iniciativas decorrem no âmbito do Mercadinho Encantado, em Almeirim.