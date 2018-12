Espetáculo 40 anos CRIAL

… e foi assim, com muita alegria, boa disposição, união e companheirismo que, no passado dia 26 de Outubro, o CRIAL realizou no cine teatro de Almeirim a festa de encerramento do seu 40º aniversário, com a apresentação de um musical, “A Menina do Mar”, pelos utentes e uma peça de teatro “Uma Família Especial”, interpretada pelos colaboradores.

Foi um ano repleto de atividades! Desde o Desporto ao Recreio, até ao alargamento físico do espaço de trabalho no Centro, com a construção de mais 4 salas novas.

Mas, acima de tudo, um ano de Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e realizado ao longo destas quatro décadas.

Em nome de todos os colaboradores, mas principalmente em nome dos nossos utentes, para quem vai todo o nosso trabalho, entrega e carinho, endossamos um agradecimento sentido à Câmara Municipal de Almeirim, ao Jornal “O Almeirinense”, ao Rotary Clube de Almeirim e a todas as Instituições, particulares e anónimos que têm estado ao lado do CRIAL.

Por último a toda a equipa CRIAL. Só com este espírito é possível um crescimento sustentado e digno dos nossos Utentes.

José Carlos Silva – Presidente do CRIAL