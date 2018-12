Da esquerda para a direita: Animais Abandonados

Recentemente o Governo disponibilizou uma linha de financiamento para construção de canis municipais e para ações de esterilização como forma de controle da população de animais errantes.

A Câmara Municipal de Almeirim candidatou-se a este fundo e espero que a curto prazo possa ter um Centro de Recolha Oficial de animais abandonados e possa lançar uma campanha de esterilização dos animais errantes do concelho sob a direção técnica de um médico/ veterinário .

Tenho ainda esperança que venham a ser estalecidos protocolos com o movimento associativo e com outras organizações não governamentais de proteção animal (que estejam empenhados em ajudar a encontrar soluções e não em criar problemas) de modo a poderem potenciar os fatores que de uma forma sustentada podem ajudar a baixar o número de animais abandonados que chegam aos C.R.O.

A montante, campanhas de educação para a promoção da posse responsável dos animais, bem como campanhas de sensibilização para o não abandono dos animais. A jusante, agilizando, facilitando e promovendo a adoção de animais residentes no C.R.O .

Finalmente, desejo e espero que a obrigatoriedade de chipagem dos animais de companhia venha a ser mais efetiva .

José Marouço – PS Almeirim

