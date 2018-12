Capítulo 4 – Destino Córsega 3ª Etapa – Barcelona/ Nice

Como habitual, à hora prevista saímos de Barcelona, depois de passarmos pelo Arco do Triunfo espanhol para mais uma foto de início de viagem. Receava esta viagem porque teríamos de passar pelos Pirenéus durante a noite, logo, com temperaturas possivelmente negativas. A viagem foi uma agradável surpresa. As estrelas eram nítidas.

Não havia luzes porque éramos apenas nós naquele “pedacinho” do mundo. Do lado direito, assistimos a paisagens lindas, em que a lua se espelhava na água.

Com o nascer do sol, descascava uma maçã para o Júlio comer e ansiávamos pela chegada a Nice. Cerca do meio dia, estávamos tão perto que começámos a ver placas “Côte D’azur”, “Mónaco”… e uma subida que não acabava. Com o sol, o carro começou a aquecer e não tínhamos onde parar… Olhávamos para o manómetro da temperatura e passava os 90 graus. Era um grande risco mas só nos restava continuar e acreditar que o mini aguentava. Foram cerca de 20 minutos a gerir ânimos. Finalmente a subida transformava-se em descida mas o calor só aumentava e o carro continuava muito quente. Conseguimos.

Entrámos em Nice e fomos abraçar os nossos queridos amigos emigrantes.

A emoção deles por nos verem, ajudou para aumentar o orgulho de termos conseguido mais uma etapa. Os franceses tiravam fotos ao mini enquanto percorríamos aquelas ruas mas era hora de descansarmos os três ( eu, o Júlio e o carro). Já em Nice, tivemos várias peripécias. Uma delas, no caminho para o Mónaco… o carro aqueceu tanto que pensávamos mesmo ter chegado o fim da viagem. O Júlio estava branco e tremia, enquanto eu fechava os olhos e suplicava para o carro aguentar. O nosso amigo ria-se porque não tinha noção das consequências que poderiam advir. Mas, mais uma vez, lá chegámos e ainda fizemos o circuito do Mónaco.

Nesse dia, os nossos amigos “tugas” em Nice reuniram-se e foi uma daquelas noites memoráveis de conversas e gargalhadas. Dois dias depois, estávamos prontos para a viagem de ferrie até à Córsega. Abraços emocionados e esperava-nos outra etapa.

Inês Chambel – Psicóloga