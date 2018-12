Casa cheia pelo jovem de 16 que luta contra cancro

O Pavilhão Alfredo Bento Calado voltou a encher e não foi para um espetáculo desportivo, mas sim para angariar receitas para ajudar um jovem de 16 anos que luta contra um cancro.

Recentemente foi diagnosticado um Osteossarcoma no fémur esquerdo de um jovem de 16 anos do concelho. Dadas as limitações dos tratamentos praticados em Portugal, a solução foi recorrer a uma clínica estrangeira. Neste momento, o prognóstico é bastante favorável à cura total do João, mas precisamos da vossa ajuda, pois os custos dos tratamentos superam em muito as capacidades financeiras da família do jovem, pelo que, venho deste modo apelar à vossa generosidade.

Assim, foi aberta uma conta para recolha de fundos. Quem poder contribuir para ajudar a curar o jovem, pode fazer o seu donativo para a seguinte conta: IBAN: PT50 0010 0000 5632 430000126

“Fico feliz, muito feliz, pela resposta, mais uma vez, do nosso concelho. Que sejamos sempre assim. A quem tornou possível esta noite, apenas uma palavra. Obrigado”, afirmou Pedro Ribeiro nas redes sociais.