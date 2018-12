Dia Internacional da Pessoa com Deficiência comemorado pela CRIAL

As crianças e jovens da Crialmeirim – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim realizaram esta segunda-feira, dia 3 de dezembro um pequeno espectáculo no pátio dos Paços do Concelho, em Almeirim.

Alusivo à quadra natalícia, este espectáculo, que envolveu alguns dos jovens apoiados pela CRIAL, assinalou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e serviu para alertar os transeuntes para a necessidade de inclusão. Cantaram, dançaram e ofereceram a quem passava uma bolacha de gengibre que no invólucro tinha inscrita a frase de Paulo Freire: “A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades”.