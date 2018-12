“Cozinha Económica” pelo chef Albergaria no âmbito do “Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carênciadas”

Realizou-se nesta tarde de terça-feira, 4 de dezembro a segunda sessão Prática de “Cozinha Económica” no âmbito do “Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas”.

A cozinha do CRIAL foi cedida ao chef Albergaria para a confeção de três pratos económicos, para os beneficiários dos cabazes atribuídos pela Segurança Social “aprenderem” a fazer alguns pratos, com os produtos que recebem.

As IPSS do concelho são mediadoras deste benefício e hoje estiveram presentes a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, a Associação de Apoio às Famílias de Fazendas de Almeirim e Associação de Benfica do Ribatejo.