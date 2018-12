As duas equipas do concelho de Almeirim venceram, na 10.ª jornada, do Campeonato Distrital da 1ª Divisão Seniores – AF Santarém.

O U. Almeirim, em casa, com golos de João Martins, Persie e Freitas bateram por 3-1 o Ouriense. O Fazendense, fora, ganho à Glória por 2-1. Guedes bisou.

A Rádio HERTZ elegeu João Martins como o melhor jogador da jornada.

Com estes resultados, o U. Almeirim é 4.º com 20 pontos (menos seis que o líder o Coruchense) e o Fazendense é 5.º com 17 pontos.