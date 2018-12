20 kms lança nova prova em 2019

A Associação 20 kms de Almeirim apresentou hoje, dia 3 de dezembro, a novidade de, a partir de 2019, passar a contar com um percurso de 10 kms na sua prova rainha.

Destinada aos menos resistentes, os 10 kms de Almeirim passarão a contar também no calendário da prova dos 20 Kms e juntam-se ás provas anuais que são cartaz não só da associação como do Município: Al Color Night Run e a Tomatada.

Fundada em 1990 com o objetivo de criar uma estrutura que assegurasse a continuidade dos 20 Kms de Almeirim, a Associação conta já com 16 secções desportivas e com 700 atletas inscritos. A participação em provas nacionais e estrangeiras e com atletas vindos de todas as regiões, 20 Kms de Almeirim tem desempenhado um papel de promotor da região e dos produtos locais. Com parceiros como o Município de Almeirim e a Compal, o ano de 2018 ficou marcado pela novidade da Tomatada, uma prova semelhante à que decorre em Espanha nas festas de Pamplona.

De forma a conseguir alcançar um maior número de adeptos da modalidade, vem agora a associação criar um percurso mais curto e mais acessível a todos.

Nascida em 1986, a prova 20Kms de Almeirim, trouxe à nossa cidade, milhares de atletas, acompanhantes e visitantes.

16 seções 700 atletas