Da esquerda para a direita: OE 2019

Encontramo-nos, por esta altura, na época de aprovação do Orçamento de Estado, diploma que define a estratégia económica do pais para o ano 2019. No entanto, o OE de 2019 parece não ter estratégia alguma a não ser eleitoral.

Numa altura em que a conjuntura internacional se apresenta favorável, o país devia estar empenhado em garantir um desenvolvimento sustentável, apostando no investimento e na redução da dívida. Não é essa a mentalidade do Governo, que prefere encenar o papel de cigarra em vez do papel de formiga.

Não há aposta na saúde, que continua num estado muito aquém. Não há aposta na educação, principal semente de desenvolvimento de um país. Há aposta, sim, em garantir o voto nas eleições que se avizinham, fazendo o eleitor receber agora pequenos bónus para os pagar depois e votar pelo meio. Ora sabendo nós que a economia irá desacelerar no ano em causa, que continuamos a ser dos países da europa que menos cresce e com a terceira maior divida da zona euro, a atitude não devia ser outra?

Atendendo a isso a posição do CDS é, e não podia deixa de ser, contra a proposta de orçamento. Numa linha de oposição construtiva, irá ser apresentada uma proposta alternativa, que engloba, num exemplo que interessa ao assinante, benefícios fiscais para o interior, como a redução da taxa de IRS a pagar pelos contribuintes e a redução da cobrança de portagens a favor de residentes no interior, tentando combater a desertificação na área.

Que se trabalhe no verão, para resistir ao inverno.