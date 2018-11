Exposição sobre almeirinenses na I Grande Guerra

Foi inaugurada na passada sexta-feira, dia 16, a exposição de Dioramas sobre a I Guerra Mundial, na Galeria Municipal de Almeirim.

Uma seleção de fotografias, peças de fardamento e outras objetos relativos a este conflito de 1914-1918 contam o quotidiano dos soldados na frente de batalha. Fernando Veríssimo e Francisco Pereira,os responsáveis por esta organização, sentiram algumas dificuldades na recolha deste espólio porque” perdeu-se muita coisa. Por exemplo, no que respeita à farda, como os soldados a traziam consigo no regresso a casa, acabavam por usar a roupa nos trabalhos do campo, nas obras, etc. As fotos também aparecem muito estragadas e aparecem partes cortadas, provavelmente, retiravam o que não gostavam ou aproveitariam para outros usos, como medalhas.” Lembrar os “heróis” de Almeirim é o objetivo desta exibição no ano do centenário do armistício. Heróis, homens comuns que em nome “da pátria” mudaram o rumo do mundo criando uma nova geografia e, tão simplesmente, traçaram, cruelmente, o seu próprio destino.

A exposição está patente na Galeria Municipal até ao próximo dia 7 de dezembro.