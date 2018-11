Provedores das Misericórdias da Covilhã e Proença-a-Nova visitam Residências Assistidas da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim

Os provedores das Misericórdias da Covilhã e de Proença-a-Nova, António Freire (SCM Covilhã) e José Bairrada (SCM Proença-a-Nova), visitaram esta quinta-feira, 15 de novembro, as Residências Assistidas do Lar de S. José, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

A acompanhá-los estiveram os membros da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, o Provedor, José Lobo de Vasconcelos, o Vice-Provedor, António Rocha Pinto, a Secretária, Ana Isabel Gonçalves, e a diretora da técnica do Lar de S. José, Helena Duarte.

O encontro começou com um almoço de confraternização , servido no Lar de S. José que antecedeu a visita às instalações do Lar de S. José, Residências Assistidas e à Capela do Lar.

A comitiva visitante mostrou-se agradavelmente satisfeita com o trabalho que está a ser realizado e com a partilha de experiências.