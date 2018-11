Decorreu, hoje, na Escola Básica dos Charcos o encerramento da mobilidade Erasmus + com uma cerimónia onde os alunos tiveram oportunidade de partilhar com as famílias o trabalho realizado no projeto, em particular durante esta semana.

De entre as diversas atividades, destaque para a representação da “Sopa da Pedra”, uma interpretação conjunta, em inglês. No final de uma semana de trabalho, o balanço da mobilidade é muito positivo pelas aprendizagens realizadas, a comunicação, a partilha de experiências, a interação cultural.

Os alunos continuarão a trabalhar no projeto até ao final do ano letivo.