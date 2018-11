Almeirim consegue sete pódios

Depois da equipa de Absolutos da Secção de Natação da Associação Vinte Quilómetros de Almeirim ter dado início à época competitiva em Torres Novas, foi a vez da equipa de Cadetes se deslocar a Mação, no passado dia 3 de novembro, para disputar o primeiro torneio do Circuito Distrital de Cadetes da época 2018/2019.

Este torneio contou com a presença de 131 nadadores que representaram 13 Clubes do distrito de Santarém.

A Secção de Natação da Associação Vinte Quilómetros de Almeirim fez-se representar por 7 jovens atletas que conquistaram sete lugares de pódio (dois primeiros, dois segundos e três terceiros). Com estes resultados, o clube de Almeirim alcançou o quinto lugar na lista das equipas com mais lugares de pódio.

Em Cadetes A, o nadador João Pinto conquistou um lugar de pódio em todas as provas individuais que disputou, venceu os 50 Costas com o tempo de 39,81, classificou-se em 2º lugar nos 100 Estilos e com o tempo de 2:47,31 alcançou o 3º lugar nos 200 Livres. No mesmo escalão, Afonso Duarte conquistou o 3º lugar nos 50 Mariposa e nos 100 Estilos resgistando os tempos de 41,92 e 1:37,25 respectivamente.

Este atleta nadou ainda os 200 Livres onde se classificou no 6º lugar.

Também em Cadetes A mas em Femininos, o clube Almeirinense foi representado pela Matilde Domingos que se classificou em 7º lugar nos 50 Livres e nos 100 Estilos, tendo ainda alcançado o 11º lugar nos 50 Bruços.

No segundo escalão da categoria de Cadetes (Cadetes B), que engloba nas raparigas as atletas nascidas em 2009 e 2010 e nos rapazes os nadadores nascidos em 2008 e 2009, a Secção de Natação da Associação Vinte Quilómetros de Almeirim foi representada por quatro nadadores. Diogo Abreu classificou-se em 5º lugar nos 50 Costas com o tempo de 51,17 e em 10º lugar nos 50 Livres. Nesta última prova, o Guilherme Duarte classificou-se no 19º lugar. O melhor Almeirinense nos 50 Livres foi o João Pinheiro que obteve o 7º Lugar, tendo este nadador alcançado ainda o 5º Lugar nos 50 Bruços com o tempo de 59,34.

Nos mais jovens, Cadetes C, o nadador Frederico Oliveira conquistou o 2º Lugar nos 50 Costas com o tempo de 56,25 e alcançou ainda o 4º lugar nos 50 Livres.

A estafeta constituída pelos nadadores Afonso Duarte, Diogo Abreu, João Pinheiro e João Pinto conquistou o segundo lugar prova de 4 x 50 Livres, tendo os nadadores Diogo Abreu, Frederico Oliveira, Guilherme Duarte e João Pinheiro obtido o 7º lugar na estafeta de 4 x 50 Estilos.