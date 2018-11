Nersant ajuda a promover a eficiência no consumo energético

O PPEC Ribatejo financiado pela ERSE no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de energia elétrica visa a implementação em empresas do setor Agrícola e Industrial (dos CAE 01 a 35) de dois tipos de soluções de eficiência energética, são elas:

Tecnologia 1 – Bomba de Calor com Coletor Hibrido para aquecimento de águas sanitárias

Valor do investimento unitário (equipamento + instalação): 4.000,00 Euros

Valor do apoio: 3.200,00 Euros

Taxa de apoio: 80%

Tecnologia 2 – Iluminação tubular LED T8

Valor do investimento (lâmpadas led + instalação): 4.000,00 Euros

Valor do apoio: 3.200,00 Euros

Taxa de apoio: 80%

Caso algumas destas medidas de eficiência energética tenha interesse para a sua empresa, contacte a NERSANT aqui.