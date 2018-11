Casas do Ambiente é um projeto líder no seu segmento de mercado

Casas do Ambiente é um projeto liderado pelo jovem empresário Tiago Evaristo e a empresa iniciou atividade em 2015 com três colaboradores… Agora são 22.

Como e quando surgiu este projeto?

O projeto Casas do Ambiente surgiu em 2015. A ideia veio de uma necessidade que

acabou por resultar em negócio. Claro está que foram tomados todos os passos inerentes, começando por um estudo de mercado.

Conforto, inovação, qualidade e diferença são alguns dos vossos desígnios…?

São, efetivamente, os nossos desígnios….

E como se junta isto ao respeito pela natureza, a comunhão entre a biodiversidade e usufruto humano?

Nós utilizamos nas nossas estruturas madeira natural sem compósitos, pinho nórdico, que vem de florestas com reflorestação estruturada.

Que produtos podemos encontrar na vossa empresa?

Naqueles que são considerados modelos “standard” temos mais de 100 disponíveis: casas, garagens, telheiros, abrigos de arrumos, saunas, barbecue, caldeiras… etc. Mas, também temos a possibilidade de o cliente personalizar um modelo que satisfaça as suas necessidades, por isso as possibilidades são inúmeras.

Onde é que já construíram casas?

Em todo o território nacional e, num futuro próximo, nas ilhas.

Que serviços disponibilizam?

Os serviços que disponibilizamos são: a montagem, o tratamento exterior (humidade, raios UV, bolor, decomposição da madeira e caruncho), serviço pós venda e garantia.

A montagem é opcional. Caso seja requerida à nossa empresa, o custo varia consoante o modelo de casa ou abrigo, variando, essencialmente, devido ao local de instalação. Caso nos seja requerida a montagem da estrutura adquirida, informamos que só iniciamos o respetivo processo após a construção da base estar concluída pelo cliente.

Relativamente ao tratamento exterior, oferecemos um produto, na aquisição de uma das nossas estruturas, que mantém a madeira perfeita durante muitos anos, considerada uma tinta 3 em 1, que protege e obtém resultados brilhantes na madeira, para além de beneficiar várias opções de cores.

Não descama, penetra profundamente, repelente de água, totalmente respirável e regulação de humidade que, em altura de renovação, pode ser aplicada sem lixar.

Garantimos 5 anos em espessuras superiores a 44mm (inclusive) e 2 anos para espessuras inferiores a 44mm, alertando também que as zonas onde são construídas as estruturas de madeira têm muita influência.

As garantias referidas consideram a montagem efetuada pela nossa empresa, a aplicação dos produtos por nós recomendados, assim como o cumprimento de todas as recomendações técnicas efetuadas pela nossa empresa.

Quanto tempo leva uma casa a ser construída? E que mão-de-obra é necessária?

O tempo de montagem de uma estrutura depende quase sempre do tamanho da mesma, por exemplo, uma estrutura com cerca de 70m2 leva cerca de oito dias de trabalho com quatro homens.

A questão da durabilidade apresenta-se como uma das maiores preocupações de quem está interessado em construir uma casa de madeira?

A duração de uma estrutura de madeira ultrapassa os cem anos, sem grandes cuidados especiais, mas se apenas aplicados todos os conselhos de manutenção. Há casos, nos países nórdicos, em que as casas duram há mais de 600 anos.

Importa ainda referir que a madeira oferece maior flexibilidade estrutural e permite maior absorção dos tremores de um terramoto.

As casas de madeira têm sido cada vez mais escolhidas como as preferidas para uma construção firme, que aguenta qualquer abalo da natureza. Se mantidas em condições mínimas de conservação, as casas de madeira podem durar até mais de 100 anos, confortáveis e conservadas.

E relativamente ao isolamento térmico?

Em termos de isolamento térmico, as casas de madeira têm um isolamento seis vezes maior que as de construção em tijolo, 15 vezes superior às de betão, 400 vezes superior às de aço e 1770 vezes superior às de alumínio. Assim, é possível manter o ambiente interior quente no Inverno e fresco no Verão, poupando assim energia que pode ultrapassar os 50% em relação às construções de alvenaria.

Também no caso do isolamento acústico, as casas de madeira têm vantagens, pois este material absorve uma grande parte da energia e das ondas sonoras, revelando-se uma habitação bastante silenciosa.

A empresa está presente em Benfica do Ribatejo… Pensa continuar por cá, mesmo com o crescimento que se tem verificado?

A sede fiscal das Casas do Ambiente é em Almeirim.

As nossas instalações em Benfica do Ribatejo. Vemos com muito agrado o crescimento, é resultado do nosso trabalho, é bom para empresa, para o concelho e freguesia local. Começamos com três colaboradores e neste momento já somos 22. É para ficar, sim!

Mais info:

EN 118, Km62,

Porto do Sabugueiro

2125-345 Muge

GPS

39.120885, -8.709465

GMS

39º07’15.2 “N 8º42’34.1”W

Contactos:

+351 935 731 847

+351 936 924 698

+351 243 047 946

Email: geral@casasdoambiente.pt

Horário de Funcionamento:

De 2.ª a 6.ª feira Das 9h às 19h.

Tiago Evaristo

Tem 39 anos e é a cara da empresa Casas do Ambiente. Desde cedo começou a acompanhar a atividade profissional do seu pai, Matias Evaristo (o atual produtor do Melão de Almeirim) e como empresário no sector agrícola desde 2002. Desde 2015 que mantem essa atividade em conjunto com o projeto Casas do Ambiente, a qual se dedica, neste momento por inteiro como atividade principal. Como hobbies, gosta de praticar desporto (neste momento não tanto como desejaria devido à escassez de tempo), gosta de viajar de mota, é adepto ferrenho do Sport Lisboa e Benfica e também gosta de Karts. A sua empresa tem uma equipa no Kartódromo de Almeirim (que recentemente competiu com o jornal O Almeirinense).