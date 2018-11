Segundo Concurso de Ideias de Negócio AgriEmpreende recebeu 14 candidaturas

O segundo Concurso de Ideias de Negócio realizado no âmbito do projeto AgriEmpreende recebeu 14 candidaturas. Os resultados finais serão divulgados em novembro e os vencedores vão participar num programa de aceleração.

O AgriEmpreende é um projeto inovador que potencia a geração de novas ideias de negócio, a criação de novos produtos e a concretização de novas empresas da fileira agroalimentar no Ribatejo e na região Centro. O projeto tem como entidade líder o Agrocluster e como copromotor o InovCluster. No total, os dois concursos de negócio já realizados receberam 39 candidaturas. O próximo está previsto para janeiro de 2019.

Os vencedores do segundo Concurso de Ideias de Negócio, desenvolvido no âmbito do projeto AgriEmpreende, vão receber os seguintes prémios: 5000€ para o primeiro classificado, 3000€ para o segundo e 1000€ para o terceiro. Para além do valor monetário, o prémio inclui pré-incubação física para desenvolvimento do projeto em sistema de co-working por um periodo de 3 meses na Startup Santarém ou no Cei – Centro de Empresas Inovadoras, e incubação física pós início de atividade em sistema de co-working reservado por um periodo de 6 meses na Startup Santarém ou no Cei – Centro de Empresas Inovadoras. Os vencedores serão revelados no próximo mês.

A principal faixa etária dos candidatos (57% do sexo masculino e 43% do sexo feminino) vai dos 20 aos 30 anos (39%). As restantes candidaturas dividem-se da seguinte forma: 31-40 (31%); 41-50 (15%); mais de 51 anos (15%). A nível de escolaridade, 21% contam com o nível 3, 50% dos promotores são licenciados e mestrados (Nível 6) e 25% contam com o Nível 5. No que se refere ao tipo de inovação, 50% das candidaturas referem-se a inovação de produto/serviço, 36% a inovação de processo, 7% a inovação organizacional e 7% inovação marketing. As NUT’s que mais contribuíram para as candidaturas foram o Centro com 43% e o Alentejo (57%). O terceiro Concurso de Ideias de Negócio está previsto para janeiro de 2019. Mais informações serão disponibilizadas em www.agriempreende.pt.

O projeto AgriEmpreende visa a criação e dinamização de uma estrutura técnica de apoio ao empreendedorismo que potencia a geração de ideias de negócio, a criação de novos produtos e novas empresas na fileira agroalimentar, especialmente ao nível do empreendedorismo qualificado e criativo. O projeto AgriEmpreende é promovido pelo Agrocluster em parceria com o Inovcluster, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.