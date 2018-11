João Manso apresenta curta metragem na Biblioteca de Almeirim

A curta metragem de João Manso, “A História Secreta da Aviação”, foi apresentada ontem, dia 5 de novembro, no Auditório Biblioteca Municipal de Almeirim.

Com a duração de 15 minutos, esta produção da Terratreme, Filmes é baseada no livro homónimo de Manuel Zimbro e é uma reflexão sobre os incêndios que assolaram o nosso país em 2017. Tendo como ponto de partida a ideia que sempre que ascendemos, acabaremos inevitavelmente por cair, João Manso faz uma leitura do impacto, na natureza, da impossibilidade humana de voar.

Rodado na região de Seia, esta curta metragem com música de Pedro Salvador, edição de Tomás Baltazar e João Gazua foi apresentada no DocLisboa de 2018 – 16º Festival Internacional de Cinema que decorreu de 18 a 28 de outubro em Lisboa.

Para Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, esta é mais uma iniciativa de divulgação cultural da autarquia e, neste caso, do trabalho de um almeirinense que se destaca na área do audiovisual. O documentário está em destaque na estratégia cultural do município e afirma-se como continuidade “desde que haja a vontade, os documentários certos, a disponibilidade e as propostas certas” – disse Pedro Ribeiro.

Apesar do frio que se fez sentir, o interesse pelo género e a curiosidade pela temática encheram um auditório, composto por nomes associados ao audiovisual, membros de executivo e público em geral. As intervenções, no espaço dedicado ao debate, prolongaram a sessão que terminou com um workshop do realizador sobre o processo de realização do filme.