Tigres perde primeiro jogo

Após derrota no passado fim de semana, a equipa do Hóquei Clube Os Tigres quer regressar ás vitórias já este fim de semana, e tem pela frente um adversário forte, como o AJ Salesiana.

Mas o treinador André Luís comenta ainda a derrota por 4-1 com o Fisíca: “Entrada desconcentrada e apática da nossa parte, e sabíamos o quão importante teria sido entrarmos focados desde o início. Sofremos dois golos de bola parada, um de Penalty e outro de Livre Direto e colocámos a equipa da Física confortável no jogo, em vantagem, como muito gosta de estar. Até ao intervalo forçámos a nota, mas sofremos um golo numa transição displicente e evitável. Com 3-0 no marcador fomos para cima do adversário na pressão alta, conseguimos anular por completo o adversário, mas nunca conseguimos materializar em golos as inúmeras ocasiões que tivemos, inclusive duas bolas paradas. Depois de sofrermos o 4-0 ainda reduzimos para 4-1 a um minuto do fim e nunca tivemos perto de podermos sequer dividir pontos. Vitória justa do nosso adversário, que foi mais disciplinado taticamente e que soube gerir a contento aquilo que o jogo lhe foi dando.”

No próximo sábado, em casa, com a Salesiana, o treinador espera “melhorar posturas e, com a ajuda do nosso público, regressarmos às vitórias.”

O jogo com o AJ Salesiana está marcado para sábado pelas 18h no Pavilhão Alfredo Calado.